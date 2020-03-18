İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4872
  • EURO
    7,0397
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85576.6
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı
Yaşam

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandı

SİVAS'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 20:11 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 20:11
ABONE OL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi gören U.G. iddiaya göre sağlık görevlilerine öksürüğü ve ateşi olduğunu ve Almanya'dan geldiğini söyledi. Daha sonra ihbar üzerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek karantina altına alındı. U.G. karantina altındayken akşam saatlerinde görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı. Sağlık ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından U.G.'yi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yakaladı. Sağlık ekipleri özel kıyafet ile maske takarak U.G.'yi tekrar hastaneye götürerek karantina uygulamasını sürdürdü. 

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

'Koronavirüse iyi geliyor' diye içtiler, 3 kişi hayatını kaybetti
'Koronavirüse iyi geliyor' diye içtiler, 3 kişi hayatını kaybetti

'Koronavirüse iyi geliyor' diye içtiler, 3 kişi hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.