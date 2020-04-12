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Yaşam

Karantinaya alınan ailesini göremediğini iddia edip intihara kalkıştı

Bolu'da işçi olarak çalışan Hasan M. (42), Zonguldak'ta karantinada olduğunu söylediği ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halindeki binanın çatısında intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirilen Hasan M., hastaneye kaldırıldı.

DHA12 Nisan 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 22:24
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Olay, saat 20.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Hasan M., Zonguldak’ta karantina altına alınan ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıktı. Hasan M.’yi çatıda görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, Hasan M.’yi yaklaşık 1 saatlik görüşme sonucu ikna etmeyi başardı. Çatıdan indikten sonra fenalaşan Hasan M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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