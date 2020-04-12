Karantinaya alınan ailesini göremediğini iddia edip intihara kalkıştı

DHA 12 Nisan 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 22:24

Olay, saat 20.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Hasan M., Zonguldak’ta karantina altına alınan ailesini göremediğini iddia ederek inşaat halinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıktı. Hasan M.’yi çatıda görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, Hasan M.’yi yaklaşık 1 saatlik görüşme sonucu ikna etmeyi başardı. Çatıdan indikten sonra fenalaşan Hasan M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.