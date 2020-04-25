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Yaşam

Karantinaya alınan mahalledeki süt üreticilerinin yem ihtiyacı karşılandı

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'ndeki süt üreticilerinin yem ihtiyacı giderildi.

AA25 Nisan 2020 Cumartesi 21:15 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:15
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mahalle, 19 Nisan tarihinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, süt üreticileriyle görüştü.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla süt toplama işlemi, Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Bünyan Süt Üreticileri Birliği ile Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine verildi.

Düzenlemeyle yem ihtiyacı olan yetiştiricilerin belirlenerek, istediği herhangi bir yerden temin ettiği yemin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü araçlarıyla adreslerine teslimi sağlanıyor.

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