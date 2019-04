Karapınar'da sayısı 332'ye çıkan obruklar evleri yutabilir Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 332'ye ulaştı. Yerleşim yerlerinin yakınında veya tarlaların ortasında oluşan obruklar, gün geçtikçe bölge halkı için tehdit olmaya devam ediyor. Konya Jeoloji Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların bir evi yutabilecek boyutlara ulaştığını belirtti. Arık, 'Obrukların çapları 80 ila 100 metreyi, derinlikleri 30-40 metreyi bulabiliyor. Allah korusun eğer böyle bir obruk oluşumu konutun altında meydana gelirse, o evi tamamen yutacak durumda. Dolayısıyla can kaybı her an için olabilir gibi görülüyor' dedi.