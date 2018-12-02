Karasu'da çıkan yangında 30 dükkan kullanılamaz hale geldi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 30 dükkan kullanılamaz hale geldi.
- İHA
Yangın, saat 04.20 sıralarında Karasu ilçesi Sahil Park Kavşağı'nda "mini çarşı" olarak bilinen yerde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çarşıda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mini çarşıda bulunan yaklaşık 30 dükkan ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olası bir kundaklama şüphesine karşı konuyla ilgili inceleme başlattı.
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