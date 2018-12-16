Karda kamyonete bağladıkları leğenle kaydılar
Artvin’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşların kamyonetin arkasına bağladıkları leğenle kayması ilginç görüntüler oluşturdu.
- İHA
Artvin’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bin 940 rakımlı Borçka-Macahel karayolundaki karı fırsat bilen Sedat Gülbin, Şener Gökdemir ve Emre Ertürk arazi araçlarıyla çıktıkları karayolunda kamyonetin arkasına iple bağladıkları leğenle kaydılar. Kayak keyfine farklı bir bakış açısı getiren vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.
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