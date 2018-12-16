Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Karda kamyonete bağladıkları leğenle kaydılar

Artvin’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşların kamyonetin arkasına bağladıkları leğenle kayması ilginç görüntüler oluşturdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Artvin’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bin 940 rakımlı Borçka-Macahel karayolundaki karı fırsat bilen Sedat Gülbin, Şener Gökdemir ve Emre Ertürk arazi araçlarıyla çıktıkları karayolunda kamyonetin arkasına iple bağladıkları leğenle kaydılar. Kayak keyfine farklı bir bakış açısı getiren vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li vekilden şehit babasına küfür

CHP´li vekilden şehit babasına küfür

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA