12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3225
  • 6,0556
  • 218.332
  • 97.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar nedeniyle 10 gündür yolu kapalı Kınıkkoz Mahallesi'nde rahatsızlanan Abdurrahman Esendere (42), ambulans helikopterle alınarak Kayseri'ye götürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Esendere, sabah saatlerinde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak bölgede kar kalınlığının yer yer 1,5-2 metreyi bulması nedeniyle ambulans gidemeyince bölgeye ambulans helikopter istendi.

Akşam saatlerinde mahalleye ulaşan helikopter, Abdurrahman Esendere'yi alarak Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Esendere'nin yapılan tetkiklerinde böbreklerinde taş olduğu saptanırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Satürn'de günler kısaldı

Satürn'de günler kısaldı

ABD'ye kötü Rusya'ya iyi haber: Yüzde 20'si tamamlandı

ABD'ye kötü Rusya'ya iyi haber: Yüzde 20'si tamamlandı

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü

Theresa May Brexit için ‘B planını’ açıkladı

Theresa May Brexit için ‘B planını’ açıkladı

Başkan Erdoğan'dan Eşref Gani'ye taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Eşref Gani'ye taziye mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı

Suriye´de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

5 milyon emekli intibak bekliyor

5 milyon emekli intibak bekliyor

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA