Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler

IHA 11.02.2020 17:22 - Güncelleme: 11.02.2020 17:22

Sakarya’dan Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kayak merkezleri ile ünlü Samanlı Dağları’na gelen İbrahim Kurt ve Selman Süzer isimli 2 arkadaş eğlenmek için farklı bir aktiviteye imza attılar. İki arkadaş, eğlenmek için kardan gemi yapmaya karar verdi. Saatlerce uğraşan 2 arkadaş yaklaşık 5 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde kardan gemi yaptı. 2 arkadaş daha sonra kardan gemilerini de boyadı. Kurt ve Süzer’in yaptıkları kardan gemi ilginç görüntüler oluşturdu. Kurt ve Süzer yaptıkları geminin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.