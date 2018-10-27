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Kardan kapanan Tendürek Dağı Geçidi ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tendürek Dağı Geçidi, karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan ve dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sırasında tırların Somkaya rampasında kayması sebebiyle ulaşıma kapanan Tendürek Geçidi'nin açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Karayolları ekiplerinin iş makineleri desteğinde gece saatlerinde başlatılıp sabah saatlerine kadar sürdürdüğü çalışmalar sonucu tırlar yoldan kaldırılarak yoldaki ulaşım yeniden sağlandı. Ekipler, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıp bölgede mahsur kalan araçları da kurtardı. Yetkililer, bölgedeki buzlanma ve don olaylarına karşı yolu kullanacak sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olmasını istedi.

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