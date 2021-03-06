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Yaşam

Kardeşine kızdı, benzin döküp kamyoneti yaktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, birlikte kredi çekip aldıkları kamyoneti, kardeşinin kendisine devretmemesi gerekçesiyle benzin dökerek yaktı. Kamyoneti yaktığı belirlenen H.K, 'Genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek' suçundan gözaltına aldı.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:37
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Çamdibi Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde işletmeye kapalı bir akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 48 ACP 209 plakalı kamyonetin yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Muğla Büyükşehir Beledisi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, benzin dökülerek yakılan kamyoneti, kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kamyoneti yaktığı belirlenen H.K, "Genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, kamyoneti kardeşinin adına kredi çekerek aldıklarını ancak ödemeleri kendisinin yaptığını, ödemeler bittiğinde kardeşinin kamyoneti kendisine devretmemesi nedeniyle kızıp, yaktığını söylediği öğrenildi.

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