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Yaşam

Köy okulu öğrencilerinin karne hediyesi üst sınıflardan geldi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Değerler Eğitimi Kulübü, 'Yalnız oyuncaklara yeni arkadaşlar' ve 'Biz büyüdük oyuncağımız senin olsun kardeşim' sloganıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, oyuncuklarını kardeş okullarındaki küçük öğrencilere hediye etti.

IHA17.01.2020  10:44 - Güncelleme: 17.01.2020  10:44

Pasinler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri farkındalık oluşturmak adına yaptıkları proje çalışmasıyla takdir topladı. Öğrenciler duygusal bağlarının olduğu oyuncaklarla olan hikayelerini bir mektupla dile getirerek hediye paketindeki oyuncakla birlikte minik kardeşlerine teslim etti.

Okul yönetimi tarafından organize edilen sosyal etkinlikte 210 öğrenci kendilerine ait oyuncakları küçük öğrencilere karne hediyesi olarak verdi. Evlerinden getirdikleri oyuncakları kendi elleriyle hediye paketi yapan öğrenciler, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Serçe Boğazı İlkokuluna giderek buradaki öğrencilere karne hediyesi olarak oyuncaklarını verdi. Hediye paketlerine bir de mektup ekleyen öğrenciler, köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdi.

“Biz büyüdük oyuncağımız sizin olsun kardeşim” projesi kapsamında öğrencilere Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Bingül, Pasinler İlçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokul Müdürü Murat Turanoğlu, Müdür Yardımcısı Ferhat Polat, Matematik öğretmeni Fatih Atiş, Serçe Boğazı İlkokulu öğretmenleri Musa Yıldırım, Kadime Özdemir, Şenay Basu eşlik etti.

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