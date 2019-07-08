Kardeşlik uçurtması

Aynı topraklarda farklı kültürlerde büyüyen nesilleri bir araya getirmek, doğusuyla batısıyla tüm güzelliklerin birlikte anlamlı olduğunu göstermek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Tekirdağ’dan 40 öğrenci, Diyarbakır’a geldi. Kente 4 öğretmen nezaretinde gelen öğrenciler, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Buradaki zırhlı araçları inceleyen öğrencilere, askerler tarafından çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra Petekkaya köyüne geçen Tekirdağlı çocuklar, buradaki yaşıtlarıyla Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti, birlikte yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

GÖNÜLLER BİR OLSUN

Proje koordinatörü Merve Niş, öğrencilerin Diyarbakır’ı tanıma ve buradaki yaşıtlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi. Niş, “Batısı, doğusu olmadan hepimiz biriz, kardeşiz. Bir araya gelmek istersek her şekilde gelebiliyoruz. Bu projeyle bunu sağlamak istiyoruz. Arada ne kadar mesafe olsa da gönüllerimiz her zaman bir. Çocuklar Tekirdağ’a dönseler de Diyarbakır onların yüreğinde olacak” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden İrem Acar da Diyarbakır’a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada kendimi huzurlu hissettim. Dönünce arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye edeceğim. Gezilecek çok güzel yerler var” diye konuştu. Köydeki çocuklardan Abdussamed Kaçmaz, Tekirdağ’dan gelen öğrencilerle tanıştıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Birlikte çok eğlendik. Biz de Tekirdağ’a gitmek istiyoruz” dedi.