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Kardiyologdan eski eşe kalpleri acıtan tekme

Kardiyolog, M.M. bir süre önce boşandığı eşi A.G.’yi 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde, önce yumrukladı, sonra tekmeledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Kardiyolog M.M., bir süre önce eşi A.G.’den boşandı. Çiftin 5 yaşındaki kızı annede kaldı. Baba M.M., 10 Kasım’da birlikte vakit geçirdiği küçük kızını teslim etmek için eski eşinin oturduğu Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki siteye gitti. Kızın teslim almak için sitenin bahçesine çıkan A.G. ile eski eşi M.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kardiyolog M.M., A.G.’ye kızlarının gözü önünde saldırdı. A.G. eski eşinin art arda gelen yumruklarından kendini korumaya çalışsa da başarılı olamadı. Öfkesine hakim olamayan M.M., bu sefer A.G.’yi tekmelemeye başladı. A.G.’yi defalarca tekmeleyen M.M.’ye sitenin özel güvenlik görevlileri müdahale etti. M.M., kendisini uzaklaştırmaya çalışan güvenlik görevlisinin elinden kurtularak A.G.’ye yeniden saldırmaya çalıştı. 5 yaşındaki küçük kızın önünde yaşanan o anlar, sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  

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