İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
Yaşam

Kargo ile uyuşturucu ticaretine suçüstü

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişi, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA17 Mayıs 2020 Pazar 22:07 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 22:07
ABONE OL

Alaşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, kargo ile gönderilen 2 kilogram esrarı almaya gelen 3 kişiye suçüstü yaparak, kıskıvrak yakaladı. Alaşehir polisi kargo ile esrar gönderileceği yönünde ihbar aldı. Kargoya verilen uyuşturucu maddenin Alaşehir’e geleceğini öğrendikten sonra emniyet güçleri kargo şubesi çevresinde pusu kurarak beklemeye başladı. Kargonun geldiğini öğrenen H.I. (39), E.B. (39) ve M.Y. (24) adlı şahıslar gelen kargoyu teslim alırlarken, Alaşehir polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak kıskıvrak yakalandılar. Kargodan gelen paketten 2 kilogram esrar çıktı.

Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan H.I. tutuklanırken, E.B. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.