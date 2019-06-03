27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8468
  • 6,5328
  • 246.467
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Karı-koca birbirini bıçakladı: Biri öldü diğeri ağır yaralandı

BEYOĞLU'nda Moğolistan uyruklu bir ailenin kaldığı evde çıkan kavgada karı-koca birbirini bıçakladı. Olayda kadın ölürken kocası ise ağır yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyoğlu Okmeydanı'nda yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde meydana gelen olayda karı-koca olduğu iddia edilen iki kişi birbirini bıçakladı. Olayda 1 kişi ölürken 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Olay, Okmeydanı Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir dairede meydana geldi. İddialara göre,  yaklaşık 2 buçuk ay önce cadde üzerinde bir yer kiralayan Moğolistan uyruklu aile burada yaşamaya başladı.  Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etmeyen başlayan karı-koca birbirini bıçakladı. Kavga sesleri üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
 
Sağlık ekipleri tarafından evde ağır yaralı halde bulunan  erkek bir kişi, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bıçaklanan kadının olay yerinde öldüğü belirlendi.  Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından ölen kadının cenazesi  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 
Yapılan incelemede birbirini bıçaklayan karı-kocanın kimliklerini belirleyecek bir belge bulunamadı. Olayla ilgili açıklama yapan dairenin sahibinin oğlu, "2 buçuk ay önce kiraya vermiştik. Bildiğim kadarıyla iki kız kardeş iki de eşleri vardı. Onlar kalıyordu" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'YSK’da yaptığımız toplantılar 100 günü geçti'

'YSK’da yaptığımız toplantılar 100 günü geçti'

Kadıköy'de üç katlı ahşap bina alev alev yandı

Kadıköy'de üç katlı ahşap bina alev alev yandı

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

'Demokrasi, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır'

'Demokrasi, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır'

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

Karı-koca birbirini bıçakladı: Biri öldü diğeri ağır yaralandı

Karı-koca birbirini bıçakladı: Biri öldü diğeri ağır yaralandı

Vahşet! Öz amcalarını sopayla öldürdüler

Vahşet! Öz amcalarını sopayla öldürdüler

'27 Mayıs meselesine CHP zihinsel olarak kapalıdır'

'27 Mayıs meselesine CHP zihinsel olarak kapalıdır'
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

24 yıl sonra tesadüfen fark edildi

24 yıl sonra tesadüfen fark edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA