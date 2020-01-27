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Yaşam

Karın ağrısı şikayetiyle geldi, yumurtalığında 3.5 kilo kist çıkartıldı

Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın yumurtalığından 20x15 santimetre büyüklüğünde yaklaşık 3.5 kilo ağırlığında kist çıkarıldı.

IHA27.01.2020  10:25 - Güncelleme: 27.01.2020  10:26

Trabzon’da yaşayan 33 yaşındaki Perihan Kul, karında ağrı ve şişlik şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda yumurtalık kisti teşhisi koyulan kadına cerrahi müdahalede bulunuldu. Özel İmperial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Aydın Erdoğan tarafından yapılan başarılı operasyonla Perihan Kul’dan 20x15 santimetre ebatında 3.5 kilo ağırlığında kist çıkarıldı.

Yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Perihan Kul, “Yaklaşık bir haftadır karnımda ağrı, gerginlik ve şişlik şikayetim vardı. Sırt üstü yatamıyordum. Göbeğimde de şişlik fark ettim ve doktora gittim. Dr. Dilek Aydın Erdoğan yaptığı muayene ve tetkiklerin sonucunda yumurtalığımda büyük bir kist olduğunu tespit etti. Ameliyat öncesi artık yatamaz ve oturamaz duruma gelmiştim. Karnım da sürekli bir acı hissi ve gerginlik yaşıyordum. Yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığıma kavuştum. Dr. Dilek hanım başta olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Aydın Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Hasta karın ağrısı ve karnında şişlik şikayetiyle polikliniğimize müracaat etti. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu yumurtalığında 20x15 santimlik kistik lezyon olduğunu tespit ettik ve yaptığımız operasyonla büyük kisti çıkarttık" şeklinde konuştu.

Yumurtalık kistleri hakkında bilgiler veren Dr. Erdoğan, "Yumurtalık kistlerinin en sık görülen belirtileri; adet düzensizliği, karında şişkinlik, karın ağrısı, sindirim sistemi bozuklukları, idrar yolu şikayetleridir. Kistler çoğunlukla vücutta bir belirti vermeyip, jinekolojik muayene sırasında tesadüfen saptanır. Bu nedenle kadınların belli rutin aralıkla en az yılda bir kez kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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