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Karışan cenazeler gasilhanede fark edildi

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, başka bir cenazeyle karıştığı mezarlıktaki gasilhanede fark edildi.

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Ceyhan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Sevda Acar'ın (50) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küçükoba Mezarlığına götürülen cenaze, yıkama işlemi için gasilhaneye alındı. Yakınlarından birinin son bir kez görmek için baktığı naaşın Sevda Acar'a ait olmadığı anlaşıldı.

Tekrar Adana Adli Tıp Kurumuna götürülen cenazenin, kimliği tespit edilemeyen başka bir kadına ait olduğu belirlendi.

Sevda Acar'ın cenazesi, yakınları tarafından tekrar teşhis edilip teslim alınarak Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

- KAZA

Tuncay Altun'un kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobil, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmış, sürücü Altun ile Sevda Acar olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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