Karısı kanlar içinde buldu! Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan adam öldü

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:33

Cumhuriyet Mahallesi 1270 Sokak'ta oturan Burak Durna (30) dün akşam saatlerinde eşi tarafından, evlerinin bahçesinde başından ve sırtından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Yaralanan Durna, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durna, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durna'nın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

- MİNİBÜSÜNÜN LASTİKLERİ KESİLMİŞ

Öte yandan doğal gaz tesisatçısı olduğu öğrenilen Durna'nın minibüsünün lastiklerinin son 1 ay içinde birkaç kez kimliği tespit edilemeyen kişilerce kesildiği, maktulün durumu polise bildirdiği öğrenildi.

Minibüsün arkasında Durna tarafından yazdırıldığı öğrenilen, "Kimseden korkumuz yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden" ve "Boynu bükük olanın celladı çok olur" şeklindeki yazılar da dikkati çekti.

