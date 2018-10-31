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Karısını döven koca gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta karısını kucağındaki bebeği ve yanındaki çocuklarının gözleri önünde darp eden koca gözaltına alındı.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, 30 Ekim 2018 günü Şazibey Mahallesi üzerinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda eşi tarafından darp edilmesi sonucu bayılan ev hanımı A.K (24) ile eşi Musa K. (29), ifade için emniyete çağrıldı. Eşini darp eden Musa K., hakkında kamu davası açıldı.

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