Kariyerimin başladığı yerdeyim

1996 yılında yayımlanan “Sevin Gayrı” isimli ilk albümünün ardından tam 22 yıl sonra Maltepe’de, mahallesinde konser verdiği için mutlu olduğunu ifade eden Tutkun, ”Gülsuyu Ortaokulu’nda, Maltepe Orhan Gazi Lisesi’nde okudum. Yıllar sonra mahallemde konser veriyorum. Şarkı söylememin temelleri burada atıldı” dedi. Türküleri çağdaş müzik yaklaşımıyla, kendine has sesi ve yorumuyla seslendiren Tutkun, dinleyicilere Maltepe’de unutulmaz bir müzik ve türkü şöleni yaşattı.