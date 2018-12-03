Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kariyerimin başladığı yerdeyim

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Şükriye Tutkun’u, Maltepeli sevenleriyle buluşturdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1996 yılında yayımlanan “Sevin Gayrı” isimli ilk albümünün ardından tam 22 yıl sonra Maltepe’de, mahallesinde konser verdiği için mutlu olduğunu ifade eden Tutkun, ”Gülsuyu Ortaokulu’nda, Maltepe Orhan Gazi Lisesi’nde okudum. Yıllar sonra mahallemde konser veriyorum. Şarkı söylememin temelleri burada atıldı” dedi. Türküleri çağdaş müzik yaklaşımıyla, kendine has sesi ve yorumuyla seslendiren Tutkun, dinleyicilere Maltepe’de unutulmaz bir müzik ve türkü şöleni yaşattı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA