İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor
Yaşam

Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynadığı iddia edilen 9 öğrenci, vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan siyah tahriş lekelerinden dolayı hastanelere başvurdu.

AA11.01.2020  08:12 - Güncelleme: 11.01.2020  08:12

İddiaya göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde bahçede kar topu oynadı. Okul sonrası eve giden öğrencilerden 9'unun vücutlarının çeşitli yerlerinde aileleri tarafından siyah tahriş lekeleri tespit edildi.

Bunun üzerine ailelerinin çeşitli hastanelere götürdüğü çocuklar, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Bir ailenin şikayeti üzerine ise polis ekipleri, AFAD ile birlikte okul binası ve bahçesinde incelemede bulundu. AFAD yetkilileri, hastanedeki çocukların elbiselerinde, okul bahçesi ve binasında cihazlarla kimyasal madde ölçümü yaptı. Ölçümlerde herhangi kimyasal bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Babel'den gider ayak ağır sözler!
Babel'den gider ayak ağır sözler!

Babel'den gider ayak ağır sözler!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

Herkes ayrılık beklerken 3 transfer
Herkes ayrılık beklerken 3 transfer

Herkes ayrılık beklerken 3 transfer
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.