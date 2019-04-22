Kars Sarıkamış'ta kışın geri gelmesiyle ayılar ilçe merkezine indi

Son günlerde havalarındaki soğuması ve karın yağmasının ardından ormanda yiyecek bulamayan boz ayı yerleşim yerine kadar geldi. Bir süre yerleşim yerinde yiyecek arayan sevimli ayı kameralara böyle yansıdı.

Sabah evden çıkan Muhammed Ali Koçak bir anda boz ayıyı karşısında buldu. Koçak ayıların her zaman ilçe çöplüğüne geldiğimi biliyorduk fakat yerleşim yerine geldiğini ilk defa gördük ifadelerini kullandı.

Boz ayı bir süre yiyecek aradı daha sonra ise ormanın yolunu tuttu.