Kars'ta 5 dakika yağan dolu hayatı felç etti
Kars’ta aniden başlayan dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı hayatı felç etti.
- İHA
Kars merkezde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. 5 dakika içerisinde kent merkezi beyaza bürünürken, caddeler sular altında kaldı.
Bazı vatandaşlar araçlarını petrol ofislerine çekerken, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın ise ayakkabılarını çıkararak çıplak ayakla karşıya geçti.
Dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kars’ta hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.
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