İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8495
  • EURO
    7,6998
  • ALTIN
    380.302
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kars'ta dolu nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu
Yaşam

Kars'ta dolu nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 19:08 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 19:08
ABONE OL

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kümbetli köyü yaylasında besiciler doluya hazırlıksız yakalandı.

Yaylada 50 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden olan dolu yüzünden besiciler güçlük yaşadı.

Hayvanları telef olduğunu gören ve bu hayvanların bir kısmını köye getiren bazı besiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, yağışlı hava dolayısıyla Kars-Erzurum kara yoluna inen sürüye tırın çarpması sonucu 5 koyun telef oldu.

Jandarma ekipleri, güvelik önlemi alarak durumu Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

FETÖ'cü eski öğretmen yatak bazasında yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.