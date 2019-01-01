Kars'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Erzincan'da 4, Tunceli'de 5, Ağrı'da 6, Erzurum'da 12, Ardahan'da 13, Kars'ta 20 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 4, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı Ardahan'da 30, Erzurum'da 28, Ağrı'da 20, Kars'ta 15 santimetreye ulaştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 88, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 69, Konaklı Kayak Merkezi'nde 65, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 54, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 28 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede akşam saatlerinden itibaren buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda sürücüler ve ilgili kurumları uyardı.