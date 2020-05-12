AA 12 Mayıs 2020 Salı 16:04 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:04

Kuloğlu köyünde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasında tartışma yaşandı.

Yaklaşık 5 ay önce bir kavgada S.G'nin öldürülmesinden Daşdan ailesini sorumlu tutan S.G, F.G. ve A.G, ailenin evlerine silahla ateş açtı.

Daşdan ailesinin de silahla karşılık vermesi üzerine iki aile arasında yaşanan kavgada, Gökhan Daşdan ve Ümit Daşdan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İzzet Daştan ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı.