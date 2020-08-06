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Yaşam

Kars'ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Kars'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il merkezi ve ilçe merkezlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

İHA06 Ağustos 2020 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:16
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Son günlerde kentte Covid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kent merkezi ile 7 ilçe merkezlerinde 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirilirken, vatandaşlardan alınan kararlara uymaları istendi. 

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar yarın uygulamaya girecek. Vatandaşlar haklarında yasal işlem yapılmaması için il ve ilçe merkezlerinde caddeye çıkarken maske takacak. Maske takmayan vatandaşlar hakkında ise yasal işlem yapılacak.

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