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Yaşam

Kars'ta Millet Bahçesi'nde gezen bozayı yaptıklarıyla tebessüm ettirdi

Dünyanın tek göç eden bozayıların yaşadığı Kars Sarıkamış ilçesinde, bir bozayı gündüz vakti Millet Bahçesi'nde oturan vatandaşların sofrasına davetsiz misafir oldu. Bahçede oturan vatandaşlardan Hasan Kurt, 'Biz arkadaşlarla oturuyorduk, bozayı yanımızdan geçti, seslendik bize dönüp baktı. Sonra burada bulunan başka ailelere 'ayı geliyor' diye seslendik onlar da çocuklarını alıp gitti. Daha sonra bozayı onların sofralarında karnını doyurdu. Şimdi ise bir yere gitmiyor bizi izliyor.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:24 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:24
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İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesine oturup sofra kuran vatandaşlar yakınlarında bir bozayı görünce, bulundukları alandan uzaklaştı.

Vatandaşların oturduğu yeri terk etmesiyle sofraya giden bozayı karnını doyurup bahçede dolaştı.

Daha sonra çevredeki diğer vatandaşların sofrasını da kontrol eden ve bir süre buralardaki eşyalarla uğraşan bozayı, ihbar üzerine bölgeye çağrılan polis ve Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli parklar ekibinin çıkardığı seslerden ürküp ormanlık alana döndü.

Bahçede oturan vatandaşlardan Hasan Kurt, AA muhabirine ayıların gündüz vakti de görülmeye başladığını söyledi.

Kurt, piknik yaparken birden bozayı ile karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz arkadaşlarla oturuyorduk, bozayı yanımızdan geçti, seslendik bize dönüp baktı. Sonra burada bulunan başka ailelere 'ayı geliyor' diye seslendik onlar da çocuklarını alıp gitti. Daha sonra bozayı onların sofralarında karnını doyurdu. Şimdi ise bir yere gitmiyor bizi izliyor.

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