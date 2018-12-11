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Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kars’ta akşam başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok araç yolda kalırken vatandaşlar ve sürücüler zorlu şartlar altında yollarına devam etmeye çalıştı.

  • İHA
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Kars ve Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı ve tipi sürücüleri de hazırlıksız yakaladı. Yolda ilerlemeye çalışan bazı araçlar kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu bir araç karda ilerleyemedi. Yolda kalan aracı çıkarmak için içerisinde bulunanlar yoğun çaba harcadı. Aracı iterek kaldığı yerden çıkaran vatandaşlar daha sonra yoluna devam etti.
 
Hazırlıksız yakalandığını belirten Seccat Ali Koçak, karda mahsur kaldığını dile getirdi. Koçak,  “Yoğun bir kar yağışı vardı. 6 kişi araçta mahsur kaldık. Ekiplere bilgi verdik, ekiplerin gelmesini bekliyoruz” dedi.
 
Kars ve Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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