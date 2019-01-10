11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4402
  • 6,2707
  • 226.113
  • 90.950
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kartal AİHL’de Kış Etkinlikleri başlıyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, ders yoğunluğunun azaldığı dönem sonu günlerini farklı öğrenme alanlarına çeviriyor. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki birikimiyle de temayüz eden Kartal AİHL, ilk dönem sonuna Kış Etkinlikleri, ikinci dönem sonuna ise Yaz Etkinlikleri ismini veriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından organize edilen festivalde farklı etkinlikler yer alıyor. Yarışmalar, konserler,  söyleşiler, panel, şiir dinletileri ve kulüp şenlikleri
 

Kartal Meclis Başkanlarından Amine Feyza Kasap, “Okulumuz Kulüp çalışmaları açısından öğrencilerine çok zengin alternatifler sunuyor. Sene başında okul idaremiz 72 kulüp seçeneği bizlere sundu. Öğrencilerimizin tercihleriyle şu anda 56 Kulüp hizmet veriyor. Kulüplerimiz çalışmaları için 15 Ocak 2019 Salı gününü Kulüp Şenlikleri olarak ayırdık” dedi.
 
Kartal Meclis Başkanlarından aynı zamanda İstanbul İl Öğrenci Başkanı Necip Fazıl Elmas ise “Okulumuz öğrenci merkezli bir kurum. Bizlere imkân sağlıyor ve karar mekanizmalarına katılma hakkı veriyor. Bu da bizlerin gelişimi için çok önemli bir olgu. Öğrencisinin çoğunun yatılı olduğu bir okulda dönem sonlarını böyle güzel finallerle neticelendirmek güzel bir kültür. Biz de bu çıtayı yukarı taşımaya çalıştık” diye konuştu.
Etkinlikler boyunca üç (3) ayrı sergi Leyli Meccani, 1916 Havadis ve Nostalji okulun değişik mekânlarında ziyaretçilerini bekliyor.

Başkan Erdoğan´dan net açıklama: Çok yakında harekete geçeceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Yeşil Hazine: Kenevir

Yeşil Hazine: Kenevir

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA