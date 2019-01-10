Kartal AİHL’de Kış Etkinlikleri başlıyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından organize edilen festivalde farklı etkinlikler yer alıyor. Yarışmalar, konserler, söyleşiler, panel, şiir dinletileri ve kulüp şenlikleri

Kartal Meclis Başkanlarından Amine Feyza Kasap, “Okulumuz Kulüp çalışmaları açısından öğrencilerine çok zengin alternatifler sunuyor. Sene başında okul idaremiz 72 kulüp seçeneği bizlere sundu. Öğrencilerimizin tercihleriyle şu anda 56 Kulüp hizmet veriyor. Kulüplerimiz çalışmaları için 15 Ocak 2019 Salı gününü Kulüp Şenlikleri olarak ayırdık” dedi.

Kartal Meclis Başkanlarından aynı zamanda İstanbul İl Öğrenci Başkanı Necip Fazıl Elmas ise “Okulumuz öğrenci merkezli bir kurum. Bizlere imkân sağlıyor ve karar mekanizmalarına katılma hakkı veriyor. Bu da bizlerin gelişimi için çok önemli bir olgu. Öğrencisinin çoğunun yatılı olduğu bir okulda dönem sonlarını böyle güzel finallerle neticelendirmek güzel bir kültür. Biz de bu çıtayı yukarı taşımaya çalıştık” diye konuştu.

Etkinlikler boyunca üç (3) ayrı sergi Leyli Meccani, 1916 Havadis ve Nostalji okulun değişik mekânlarında ziyaretçilerini bekliyor.