‘Kartal Yuvası’ndaki 700 yıllık cami ibadete açılacak

Hamdaniler tarafından 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük eserlerinden biri olan, bin 200 metre yükseklikteki kalenin turizme kazandırılması için Başkan Erdoğan’ın talimatı ile Mardin Müzesi Müdürlüğü tarafından, 6 yıl önce başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

2020’DE TAMAMLANACAK

Kalede yer alan, büyük bölümü yıkılan yaklaşık 700 yıllık cami de yürütülecek restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla asırlar sonra cemaatine kavuşacak. Kalede yer alan, Akkoyunlu ve Artuklu dönemlerinde yapıldığı belirtilen camide arkeolojik kazının yanı sıra restorasyon ve konservasyon çalışması yürütülüyor. Caminin 2020 yılında ibadete açılarak, cemaatiyle buluşması hedefleniyor.