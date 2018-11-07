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Kartal'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Kartal'da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu yan yolda bir araya gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Kartal Asayiş ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik ekipleri ayrıca Kartal'da terk edilmiş bir fabrikada detaylı arama yaptı. Arama sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Helikopter destekli operasyonda, narkotik dedektör köpekleri de yer aldı.

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