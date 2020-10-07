İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8785
  • EURO
    9,2845
  • ALTIN
    477.273
  • BIST100
    1152.41
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kartal'da üst geçit trabzanları araçların üzerine düştü
Yaşam

Kartal'da üst geçit trabzanları araçların üzerine düştü

Kartal D-100'deki bir üst geçidin korkulukları araçların üzerine düştü.

DHA07 Ekim 2020 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:58
ABONE OL

Kartal üst geçide takıldı. Üst geçidin korkulukları ve reklam panoları seyir halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Korkulukların seyir halindeki araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracı, üst geçidin altından geçtiği sırada aparatlarının açılması nedeniyle üst geçide takıldı. Ardından üst geçidin korkulukları ve reklam panoları D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen 2 belediye otobüsü ve 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otomobilinin üzerine korkuluklar düşen bir sürücü, "Beton mikseri kulesini kaldırdı. Yaya geçidi çöktü üzerimize biz de kaza yaptık. Korkuluklar ve beton üzerimize düştü" dedi.

Öte yandan beton pompalama aracının sürücüsünün, aparatları açan düğmeye yanlışlıkla bastığını ifade ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Korkulukların seyir halindeki araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracının aparatlarının açılması, üste geçide takılması ve korkulukların araçların üzerine düşmesi görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.