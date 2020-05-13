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Yaşam

Kartal'da yasağa rağmen sahile çıkanlara ceza uygulandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sahilde yürüyüş yapmak yasaklanmasına rağmen havanın ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, sahillere akın etti. Denetimleri sıkılaştıran polis ekipleri de yasağa uymayanlara ceza kesti.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 00:12 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 00:12
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Kartal Sahili'nde bugün birçok vatandaş piknik ve yürüyüş yaptı, bazı vatandaşlar da sahil kenarında balık tuttu. Sahildeki çoğu vatandaşın maskesiz olduğu görüldü. Sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüse ve yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimleriyle karşılaştı. Polis, Hıfzısıhha Kanunu gereğince yasağa uymayanlara 3 bin 150'şer liraya kadar cezai işlem uyguladı. Bir vatandaş, ceza kesilmemesi için polislere direndi fakat direnen vatandaşa sahile çıkma yasağına karşı geldiği için ceza uygulandı.

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