İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6374
  • EURO
    7,2159
  • ALTIN
    344.172
  • BIST100
    89510.9
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kartal'ın eski Belediye Başkanı Öz'ün malikanesinde yangın çıktı
Yaşam

Kartal'ın eski Belediye Başkanı Öz'ün malikanesinde yangın çıktı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'e ait olduğu öğrenilen malikanede yangın çıktı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 00:23 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 00:23
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’in Eskiyaylacık köyü Ahmet Ören mevkiinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’e ait olan ikamette yangın çıktı. Öz’e ait olan konutun ahşap olması nedeniyle yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Gülşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ve su tankerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat sonra söndürülürken Öz’e ait olan malikane kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme işlemini takip eden Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

9 yaşındaki Esin'de ' Biz Bize Yeteriz' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.