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Kartepe Kayak Merkezi yolunda 15 kilometrelik araç kuyruğu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Merkeze giden yolda, yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

  • DHA
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Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 15 kilometre kuyruk oluştu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Merkeze otobüslerle gelenler ve araçlarını yoldaki yoğunluk nedeniyle Maşukiye girişine park eden vatandaşlar yaklaşık 2 saat yürüyerek bölgeye ulaştı.
 
Binlerce aracın çıkış yaptığı Kartepe yolunda ailesiyle birlikte kayak merkezine ulaşmaya çalışan Özkan Karanfil, "Yaklaşık 3,5 saattir yoldayız. Halen tırmanmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan geldik. Kartepe'ye kayak yapmaya çıkıyoruz" dedi.
 
İzmit'ten geldiklerini belirten Bahattin Gönül ise, "1.5 saattir yoldayız, İstanbul Tuzla'dan geliyoruz. Daha 1 saat yolumuz var, yürüsek daha erken varırdık. Trafik kötü, işimiz zor" ifadelerini kullandı.

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