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Yaşam

Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çaldı

ANTALYA'da, kartla kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan Hatice B. (20), yakalandı.

DHA11.02.2020  12:21 - Güncelleme: 11.02.2020  12:21

Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde yaşayan T.Y. ve E.E.'ye ait evlere 7 Şubat günü, kapılarını plastik kartla açıp giren bir kadın, toplam 7 bin dolar alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan kadının peşine düşen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hatice B. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Hatice B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kadın şüphelinin arandığı belirtildi.

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