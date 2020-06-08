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Yaşam

Kartonpiyeri kesilerek yılanlar çıkarıldı

- DÜZCE'de klima borusunun geçtiği delikten içeri girerek kartonpiyerin boşluğuna gizlenen 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, itfaiye görevlisi tarafından kartonpiyer kesilerek çıkarıldı. İtfaiye ekibi yılanları doğaya saldı.

DHA08 Haziran 2020 Pazartesi 22:26 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 22:26
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Düzce'de klima borusunun geçtiği delikten içeri girerek kartonpiyerin boşluğuna gizlenen 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, itfaiye görevlisi tarafından kartonpiyer kesilerek çıkarıldı. İtfaiye ekibi yılanları doğaya saldı.

Düzce’nin Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy Köyü Merkez Mahallesi'nde bir fabrikanın lojmanı olarak kullanılan evin klima motorunun geçtiği delikten içeri yılanlar girdi. Yılanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi yılanları çıkarmak için çalışma başlattı. Kartonpiyerin boşluğuna giren yılanları çıkarmak için kartonpiyerin bir kısmı kesildi. 1,5 metre uzunluğundaki yılan çıkarılarak torbaya konuldu. Ardından kartonpiyerin içinde gizlenen diğer yılan çıkarıldı. Yılanlar daha sonra doğaya salındı.

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