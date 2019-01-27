Kastamonu Millet Kıraathanesi’nde kodlama eğitimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında Kastamonu’da hayata geçirilen Millet Kıraathanesi’nde eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sanatsal faaliyetlere kadar pek çok konuda hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenleniyor.
Kastamonu Belediyesi tarafından hizmete açılan tarihi Atabeygazi Konağı Millet Kıraathanesi’nde 7’den 70’e her yaş grubundan insan maket uzay roketi yapımı, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı ve sanatsal çalışmaların da aralarında olduğu farklı dallarda eğitimlerle kendini geliştiriyor. Kursa katılanlardan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ahmet Oğuz, “Buradaki kurslar ilgimi çekti. Kodlamayla uğraşırken bir oyuncak ile oynuyormuş gibi, rahat bir şey çözümlüyormuş gibi rahat oluyorum” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.