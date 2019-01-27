Kastamonu Millet Kıraathanesi’nde kodlama eğitimi

Kastamonu Belediyesi tarafından hizmete açılan tarihi Atabeygazi Konağı Millet Kıraathanesi’nde 7’den 70’e her yaş grubundan insan maket uzay roketi yapımı, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı ve sanatsal çalışmaların da aralarında olduğu farklı dallarda eğitimlerle kendini geliştiriyor. Kursa katılanlardan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ahmet Oğuz, “Buradaki kurslar ilgimi çekti. Kodlamayla uğraşırken bir oyuncak ile oynuyormuş gibi, rahat bir şey çözümlüyormuş gibi rahat oluyorum” dedi.