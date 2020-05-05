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Yaşam

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

Kastamonu'da entegre fabrikasının odunluk bölümünde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İHA05 Mayıs 2020 Salı 03:18 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 03:18
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Edinilen bilgeye göre, Kastamonu’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir entegre fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle odunluk bölümünde yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde ster halinde bulunan odunların tutuşması üzerine ilk olarak fabrikanın yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlara rağmen ster halindeki odunlar kontrol altına alınamadı. Yangının giderek büyümesi üzerine çevre ilçelerden de destek istendi.

Öte yandan yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Halen devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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