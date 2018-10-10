Kastamonu'da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyuva köyünde Sadık (81), eşi Emine (79), oğlu Remzi (61) ve gelini Necla Çilek (60) ormandan topladıkları mantarları yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile fertleri komşularından yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.
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