Kastamonu'da balıkçı teknesi battı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Yüzerek karaya çıkan bir kişi ise tedavi altına alındı.
- AA
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. Yüzerek karaya çıkan bir kişi ise tedavi altına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.