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Yaşam

Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

AA25 Nisan 2020 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:36
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 Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Saraycık köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Köy sakinlerinden Nail Çeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarın kendilerine haber vermesi üzerine yangın tankerini traktöre takarak yanan alana gidip müdahale ettiklerini söyledi.

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