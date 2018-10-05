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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Mahir Taşdemir idaresindeki 06 HTG 19 plakalı otomobil, Yukarıkayı köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Pınar Dilmen'in kullandığı 34 PH 9183 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Tunahan Karali, Zafer Özdemir, Nurcan Karadere, Elvan Okumuş ve Asraruddin Ahmad yaralandı. Ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asraruddin Ahmad, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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