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Yaşam

Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 20:45 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:45
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İnebolu'nun Göçkün köyüne bağlı Mikail Mahallesi'nde fındık bahçesinde yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını şeklinde başlayan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu alana da sıçradı.

Yangına, İnebolu, Bozkurt ve Küre Orman İşletme Müdürlüğü ile İnebolu, Bozkurt ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göçkün köyü Muhtarı Ersin Codur, AA muhabirine, yangının saat 11.30 sıralarında başladığını söyledi.

İlk müdahaleyi köylülerle yaparak itfaiyeyi aradıklarını ifade eden Codur, "İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Yangının ilk bilgilere göre, bir vatandaşın tarlasında ot yakarken çıktığı söylendi." dedi.

Öte yandan İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

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