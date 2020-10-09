İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9428
  • EURO
    9,3501
  • ALTIN
    483.52
  • BIST100
    1150.49
Yaşam

Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA09 Ekim 2020 Cuma 00:38 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 00:38
ABONE OL

Şeyhömer köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmaları sırasında vücudunda kısmi yanıklar oluşan Satiye Cıvgın'ın (60) İnebolu Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Esen, gazetecilere, yangının öğle saatlerinde başladığını belirterek, "Köye 300 metre kadar yaklaşınca biraz panik yaptık. Herkes, çoluk çocuk yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındığında rahatladık." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.