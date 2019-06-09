Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu (64) ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin Gideroğlu'nun eşi Merve Gideroğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu'nun anneleri Gülşen Gideroğlu ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Kadir Gideroğlu'nun oğlu M. Gideroğlu gözaltına alındı.

Jandarma ve polis tarafından köyde ve İhsangazi Devlet Hastanesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi Devlet Hastanesine giderek aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.