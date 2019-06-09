28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu (64) ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin Gideroğlu'nun eşi Merve Gideroğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu'nun anneleri Gülşen Gideroğlu ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Kadir Gideroğlu'nun oğlu M. Gideroğlu gözaltına alındı.

Jandarma ve polis tarafından köyde ve İhsangazi Devlet Hastanesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İhsangazi Devlet Hastanesine giderek aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldırım-İmamoğlu´nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu havadan trafik denetimi yaptı

Bakan Soylu havadan trafik denetimi yaptı

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Dokuzuncu kattaki evinden otomobilin üzerine düştü

Dokuzuncu kattaki evinden otomobilin üzerine düştü

Konya'da tarih yazdık!

Konya'da tarih yazdık!

Sıcak bölgede kritik gelişme

Sıcak bölgede kritik gelişme

İşgal planına ABD'den destek

İşgal planına ABD'den destek

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti
 

POPÜLER HABERLER

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!

2 bin 600 yıllık köye akın ettiler!

15 evi su bastı! Altından 5 bin yıllık...

15 evi su bastı! Altından 5 bin yıllık...

Emekliye eşit zam

Emekliye eşit zam

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA