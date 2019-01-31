Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Taşköprü Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda S.Y, A.K, S.A, B.K. ve S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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