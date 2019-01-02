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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 188 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yapılan rutin kontroller sırasında şüpheli hareketlerde bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramada 188 kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli iki şahıs, emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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