Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar yürüten Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekincik Köyü sınırlarında ormanlık alana keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, arazi arama tarama faaliyetleri sırasında Köprü Kaya mevkiinde E.D.’ye ait olduğu öğrenilen bir bahçede ekili halde, boyları 10 cm ile 47 cm arasında değişen 20 kök keneviri bitkisi ele geçirdi. Kenevirlerine el koyan ekipler, konu hakkında inceleme başlattı.